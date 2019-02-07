Sivas'ta FETÖ zanlısı bankacı yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda özel banka çalışanı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan özel banka çalışanı O.T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edileceği öğrenildi.
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