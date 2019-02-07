Sivas'ta FETÖ zanlısı eski üsteğmen yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen üsteğmen gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski üsteğmen Ö.G, Sivas'taki ikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin, işlemlerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edileceği öğrenildi.
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