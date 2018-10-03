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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Operasyonda ikisi eski öğretmen 3 şüpheli gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ikisi eski öğretmen 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen eski öğretmenler Ş.K. ve Z.Ö. ile emekli memur E.C. hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gözaltı Sivas

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