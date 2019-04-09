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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

Operasyonda biri doktor 2 zanlı gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Üniversitesinde Adli Tıp Doktoru S.S. ve özel sektör çalışanı A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

S.S. ve A.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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FETÖ gözaltı PDY Sivas

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