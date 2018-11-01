HABER

Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

Hakkında yakalama kararı çıkartılan kadın Aydın'da gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kadın Aydın'da yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen S.Y'nin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda S.Y'yi Aydın'ın Nazili ilçesinde gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERŞekere alternatif yiyecekler nelerdir?Şekere alternatif yiyecekler nelerdir?
GÜNCELLEME - FETÖ'nün hücre evinde yakalanan çift tutuklandıGÜNCELLEME - FETÖ'nün hücre evinde yakalanan çift tutuklandı
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddettiÖzgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Nazilli Sivas

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

O hainin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.