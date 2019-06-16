Sivas'ta garaj yangını

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir garajda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fatih Mahallesi Abdülhamit Caddesi'nde Süleyman Polat'a ait garajda saat 16.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen Sivas Belediyesi´ne ait itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmayla yangını yakınlarda bulunan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında, garajda maddi zarar meydana geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum