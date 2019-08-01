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Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

SİVAS Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 'Gardaşlık Festivali' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 'Gardaşlık Festivali' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sivas Valiliği Dr. Vali Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri katıldı. Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, "Geçen yıl yaptığımız çalıştayda Gardaşlık Festivali yapmaya karar verdik. Zaten Sivas'ta sanal ortamda bu kutlanıyordu. Güzel bir alt yapı oluşturuldu. Sanal dünyada oluşan bu birlikteliği, güzelliği fiili bir şekilde kutlayalım dedik. Bunun adına da Gardaşlık Festivali dedik. Sivas'ın geçmişteki Selçuklu ve Osmanlı damıtılmış kültürünü mahallerimizde, sokaklarımızda insanlarımızı ruhen ve bedenen doyuralım dedik. İnşallah 5-6 Ağustos'ta Sivas'ın plakasına gelen günü baz alarak, böyle bir etkinlik yapalım dedik. İnşallah bu geleneksel hale gelerek Türkiye'ye örnek bir festival olacağını düşünmekteyim. Sivas Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı, Cumhuriyet'in felsefesinin oluşmasının temel parametrelerden birisidir. Sivaslılar bununla ne kadar gurur duysa azdır. Çok büyük bir mirastır. İnşallah bunu hem ekonomik anlamda hem de diğer sosyal anlamda iyi bir şekilde değerlendireceğiz. İki gün sürecek festival ilk tercübemiz olacak'' dedi. 'SİVAS'I UNUTMAYAN GARDAŞIM' Sivas'tan göç edip başka şehirlere gidenleri festivale davet için "Sivas'ı Unutma Gardaşım" sloganını hazırladıklarını ifade eden Ayhan, "Her yıl en az 10 Sivaslı hemşerimize belge vererek tüm Sivaslıların algısını buraya doğru kanalize etmeye çalışacağız. Sivas'ın bilinirliğini, tanınırlığını ortaya çıkarmak açısından da güzel bir iş yapıyoruz. Sanat dünyasından, iş dünyasından ve spor dünyasında olan Sivaslılar bu yıl Sivas'ta görmek istiyoruz" diye konuştu. 1058 kişinin Cumhuriyet Meydanı'nda halay çekeceği festivalde gerçekleştilecek programlar hakkında da bilgiler veren Ayhan esnaftan da destek bekledikleri söyleyerek, "Esnafımızdan güler yüzüyle, hizmetleriyle, indirimleriyle, gardaşlık kültürümüzü birlik ve beraberliğimizi yansıtmalarını istiyoruz" diye konuştu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılını güzel etkinliklerle kutladıklarını ifade ederek, "5-6 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz Gardaşlık Festivali ilk kez düzenlediğimiz bir program. Bu anlamda şehirde yaşayan 650 bin ve dışarıda yaşayan milyonlarca Sivaslı'nın önümüzdeki süreçte bir araya gelmesine vesile olacak bir program olacak. İlk defa düzenleniyor. Büyük bir emek var" dedi.

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