HABER

Sivas'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

SİVAS'ta '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.  Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Salih Ayhan, 5'inci Er Piyade ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, gaziler ve şehit yakınları katıldı.  Atatürk Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Salih Ayhan, 5'inci Er Piyade ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Atatürk Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Ayhan, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kast edenler dün olduğu gibi bugün de hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadan üzerimize gelmeye devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamada Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı mücadelenin bir benzerini bugün de terörün maşalarına karşı içeride ve dışarıda başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bir şehidimiz, bir gazimiz olduğunda sadece ailelerin değil bütün milletimizin yüreği yanmaktadır. Güvenlik güçlerimiz yaralandığında canımız acımaktadır. Bizler hiçbir askerimizin, polisimizin canına zarar gelmesine istemeyen onların bu ülke için ne kadar kutsal bir görevi yerine getirdiğini bilincinde olan yüce Türk milletiyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerimizi kendi ailemiz olarak görüyoruz işte biz böyle bir asil milletiz" dedi.

Okunan şiirlerin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Gaziler Mezarlığı, Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Burada dua edilerek şehit asker ve polisler ile vefat eden gazilerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
’Velimeşe bozası’na coğrafi işaret’Velimeşe bozası’na coğrafi işaret
Gaziler Akyurt’ta anıldıGaziler Akyurt’ta anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.