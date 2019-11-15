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Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:42 | Son Güncelleme

Sivas’ta 12 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Kılavuz Mahallesindeki TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu’nun 12 öğrenci ile 1 öğretmen, kendi aralarında düzenledikleri etkinlik nedeniyle şehir merkezinden bir lokantadan aldıkları lahmacunları yedi.

Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Sivas’ta 12 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kılavuz Mahallesindeki TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu’nun 12 öğrenci ile 1 öğretmen, kendi aralarında düzenledikleri etkinlik nedeniyle şehir merkezinden bir lokantadan aldıkları lahmacunları yedi. Öğretmen ve öğrenciler bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi yaşadı. Durumun haber verilmesi üzerine okula çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Daha sonra öğretmen ve öğrenciler ambulanslarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğretmen ve öğrenciler ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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