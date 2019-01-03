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Sivas'ta göller buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

SİVAS'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kentin en büyük gölü Tödürge, buz tuttu.

Sivas'ta göller buz tuttu

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kentin en büyük gölü Tödürge, buz tuttu. Kent genelindeki birçok gölde meydana gelen buzlanma, havadan görüntülendi. Donan göller üzerinde oluşan doğal şekiller ilgi çekti.
Sivas'ta son 2 haftadır etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kent genelindeki birçok gölet ve gölde buzlanma meydana geldi. Kent merkezi yakınındaki Serpincik Göleti, Hafik ilçesi yakınındaki Hafik Gölü, Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü ve Zara ilçesi yakınındaki Tödürge Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. 5 kilometrekare alana sahip, şehrin en büyük gölü olan Tödürge'de güzel manzara oluştu. 17 balık türünün yaşadığı, 4- 10 metre derinliğe sahip Tödürge Gölü, yaz aylarında ise kuşların doğal konaklama ve üreme merkezleri arasında yer alıyor. Gölde; balık türlerinden tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi, turna, uzunbacak, kızılbacak, sumru, Macar ördeği ile sarı başlı kuyruksallayana rastlanıyor. Yazın doğaseverler ve piknikçilerin akın ettiği gölün kenarı, kışın boş kalıyor. Kış aylarında buz tutan gölde ayrıca doğa sporları meraklılarınca dalışlar gerçekleştiriliyor.
Hafik ilçesinin bitişiğinde bulunan Hafik Gölü'nde, her yıl Aralık ayında başlayan yüzeydeki buzlanma, mart veya nisan ayına kadar kalıyor. Gölün bu yıl donan yüzeyinde oluşan doğal şekiller ise ilgi çekti. Buz yüzeyinde oluşan ve havadan drone ile görüntülenen oluşumlar dikkat çekti.

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Sivas'ta göller buz tuttuSivas'ta göller buz tuttuSivas'ta göller buz tuttuSivas'ta göller buz tuttu

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