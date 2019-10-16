Sivas'ta, görevden alınan CHP'li başkanlardan tepki

Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan'ı görevlerinden aldı. Görevden alınan başkanlar, partililer ile birlikte düzenledikleri basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

CHP Sivas İl ve Merkez İlçe Başkanlığı'nda görevli bazı yöneticiler bir süre önce görevlerinden istifa etti. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından il teşkilatına gönderilen resmi yazıda mevcut İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Doğan'ın görevlerinden alındığı ve olağanüstü kongre kararına gidileceği mesajı iletildi. Kongreye kadar da İl Başkanlığına Yılmaz Coşkun, İlçe Başkanlığına ise Sebahat Şencan'ın atandığı bildirildi.

Görevlerinden alınan İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan parti binasında düzenledikleri basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi. Görevinden alınan Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan, "İl ve ilçe yönetim kurullarında bulunan bazı arkadaşlarımızın istifa etmesinden ötürü tüzüğümüz gereği il ve merkez ilçe yönetimimiz düşmüş bulunmaktadır. Bu durumdan ötürü partimizi ve kamuoyunda yıpratmak amaçlı aslı astarı olmayan çirkin dedikodular dolaşmaktadır. Bu durum demokrasiye inanmış samimi partililerimizi son derece üzmüştür. Ülkemizin demokrasini anlayışını kuran, olgunlaştıran partimizde hiçbir zaman şahısların ve belirli grupların menfaatleri ön planda olmamıştır, olmamalıdır ve de olmayacaktır. Bizler seçilmiş il ve ilçe başkanları olarak bu onuru şan ve şerefle taşıyacağız. Seçilmiş olmamızı sürekli olarak belirtmemizdeki amaç şartlar ne olursa olsun eğer partimizin ilkelerine zarar verecek bir durum yok ise seçimle iş başına gelenlerin yine seçimle görevlerini yerine getirmeleridir" dedi.