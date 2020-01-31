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  4. Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Sivas'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolu İller Bankası Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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