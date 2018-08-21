Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilerek alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 58 TZ 234 plakalı hafif ticari araç, Koşutdere köyü yakınlarında devrildi.
Alev alan aracın içindekiler, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kazada, Mustafa Şahin, Furkan Uzun, Enes Güneş ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır yanıklar olan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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