Sivas'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazım Ayhan (37) yönetimindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Boğazköy yakınlarında Hikmet Altınöz'ün kullandığı 31 K 4155 plakalı tırla çarpıştı.
Hafif ticari araçta bulunan Dursun Kumru, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan sürücü Ayhan, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Gölova İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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