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Sivas'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Sivas'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Ayhan (37) yönetimindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Boğazköy yakınlarında Hikmet Altınöz'ün kullandığı 31 K 4155 plakalı tırla çarpıştı.

Hafif ticari araçta bulunan Dursun Kumru, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan sürücü Ayhan, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak Gölova İlçe Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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