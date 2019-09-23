HABER

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, halk otobüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Altuntabak Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Erdoğan Çay (33) yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsüyle Ömer Gökyaka'nın (20) kullandığı 58 YB 103 plakalı otomobil caddede çarpıştı. Kazada savrulan otomobil park halindeki 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarptıktan sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gökkaya ile birlikte otomobilindeki Mehmet Yörük, Ahmet Yokuşbası ve otobüsteki yolculardan Ferdane Temel yaralandı. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaza ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdıTrafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Hastaneye 10 adım kala ecel yaya geçidinde yakaladıHastaneye 10 adım kala ecel yaya geçidinde yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.