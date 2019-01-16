Sivas'ta hava ulaşımına kar engeli

SİVAS (AA) - Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkilileri, saat 07.40'ta Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yapılması planlanan PC 2750 ve Atatürk Havaalanı'ndan saat 12.20'de gerçekleştirilmesi planlanan TK 2658 sefer sayılı uçak seferlerinin, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

