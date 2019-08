Sivas'ta HES kanalı patladı, araçlar sürüklendi: 6 yaralı (2)- Yeniden

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT- Hüseyin ÇİÇEK- Oğuzhan ÇİFCİ / KOYULHİSAR(Sivas),(DHA) - SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalının patlaması sonucu karayolu su altında kaldı. Patlama sırasında yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapılarak sürüklendi. Olayda devrilen otomobildeki 5 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek,"Elbette olay araştırılacak. Kusur nedir, nasıl oldu teknik olarak incelenecek. Hatası olan varsa, kusuru olan varsa bunun üzerine ciddi anlamda gidilecek. Gerekli tahkikat yapılacak" dedi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Koyulhisar ilçesine bağlı Akseki köyü yakınlarında meydana geldi. D-100 karayolu yakınındaki hidroelektrik santralinin kanalı henüz belirlenemeyen bir neden patladı. Patlama sonrası HES yakınındaki D-100 karayolu, su altında kalırken, bu sırada yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ayrıca suya kapılan vatandaşları kurtarmak için Suşehri ve Koyulhisar itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

ARAÇLARDAKİ 6 KİŞİ KURTARILDI

Kısa sürede yapılan müdahale sonrası araçlarıyla birlikte suya kapılan kamyonet şoförü Müslüm Çelik (66) ile otomobildeki aynı aileden sürücü Ensar (35), Nusret (31), Aydanur (15), Nafiye (59) ve Ezgi Kula (9) kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarından Aydanur ile Nusret Kula hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı Sivas'a sevk edildi. Patlama sonrası D-100 Karayolu, sel sularının getirdiği çamur ve kaya parçaları nedeniyle gece boyunca tamamen trafiğe kapandı. Bölgede Karayolları ile Suşehri ve Koyulhisar belediyelerine bağlı ekipler de yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Çalışmalar sabaha kadar devam etti.

VALİ AYHAN: GEREKLİ TAHKİKAT YAPILACAK

Olay nedeniyle bölgeye gelen ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çok vahim bir olay. Olayı atlatmış bulunmaktayız. Özel bir sektör tarafından yapılan enerji üretim santralinin patlaması sonucu gördüğünüz durum oluştu. Olağanüstü su yoğunluğu akabinde malzemeyle D-100 Karayolu olarak bilinen doğu-batı aksındaki Sivas'ımızın önemli geçiş noktalarında biri olan karayolunda trafiği kapatmış vaziyetteyiz. Olayı arkadaşlarımız duyduğu anda çok hızlı bir müdahale söz konusu oldu. Elbette olay araştırılacak. Kusur nedir, nasıl oldu teknik olarak incelenecek. Hatası olan varsa, kusuru olan varsa bunun üzerine ciddi anlamda gidilecek. Gerekli tahkikat yapılacak" dedi.

'CAN KAYBIMIZ YOK'

Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten Vali Salih Ayhan, "Sevindirici tarafı can kaybımız yok. İki aracımızı su dere yatağına atmış durumda. Her ikisinin içerisindekiler sağ salim kurtarılmış vaziyette. Yolla ilgili çalışma devam etmekte. Çok yoğun bir malzeme kütlesi var, selden dolayı çok yoğun bir tabaka oluşmuş. Sabaha kadar temizlik devam edecek. Yoldan emin olana kadar, trafik akış düzenli bir şekilde sağlanana kadar da yolu trafiğe açmayacağız" diye konuştu.

Vali Ayhan, sele kapılan başka bir aracın olmadığını belirterek "PTS'den hem batıdan doğuya, hem de doğudan batıya geçen geçiş güzergahındaki araçların plakaları alındı. En küçük ihtimal dahi göz önünde bulundurularak araç sahiplerine emin olmak için ulaşılıyor. Ama şu an sahada genel bir taramada bilinmeyen bir aracımız yoktur. İlk olarak bize 3 araç gelmişti. Fakat son bilgi olarak 3'üncü bir araç yoktur. Yanlış anlaşılma olabilir. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yoktur" ifadelerini kullandı.

'KIZIMI GETİRDİNİZ, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM'

Vali Ayhan olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak üzere Suşehri Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yaralıları ziyaret eden Ayhan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret esnasında yaralılardan Ensar Kula (35) olay anını anlattı. Patlama sonrası sel sularının aracı sürüklediğini ve ölümden döndüklerini belirten Kula, "Her şeyimizi su götürdü. Hiçbir şeyimizi alamadık. Yardım dahi isteyemedik. İmkansızdı. Hiçbir şey hissedemedik. Su boyumuzu geçiyordu. Hepimiz suyun içerisinde boğulmak üzereydik. Arabamız ters dönmüştü. Kızım ve annemi su sürüklüyordu. Ben onların peşinden gittim. Bana kızımı getirdiniz ya ben başka bir şey istemiyorum. Az kalsın kendimizi öldürüyorduk" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kamyonet şoförü Müslüm Çelik (66) ise, "Bir anda asfaltın üzerinde su gördüm. Daha sonra kamyonu sarsmaya başladı. Kamyonu sürüklemeye başladı. Kemerim vardı ama diğer tarafa attı beni. Ayakkabım falan hep suyun içinde kayboldu" diye konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

HES kanalının patlaması sonucu meydana gelen selin boyutu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte net olarak ortaya çıktı. Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu yol kısmen trafiğe açıldı. Sel, D-100 karayolunun yaklaşık 400 metrelik bölümünü çift yönlü olarak etkiledi. Yapılan alan taramasında herhangi başka bir araca rastlanmadı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Karayolları ekipleri yoldaki taş ve çamur yığınını temizlemek için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yoğun bir şekilde çalışarak ekipler sabahın erken saatlerinde yolu trafiğe açtı. Bölgede çalışmalarda sona gelindi. Sel sonucu sürüklenen araçların da yapılacak çalışma ile bulundukları yerden çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.