Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı

100 karayolu sular alt\u0131nda kald\u0131. Patlama sonras\u0131 gelen sel sular\u0131 3 arac\u0131 s\u00fcr\u00fckledi. Ara\u00e7larda bulunan 6 ki\u015fi \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ve ekiplerin m\u00fcdahalesi ile kurtar\u0131ld\u0131. Yaral\u0131lar Su \u015eehri Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.PARTNER \u0130li\u015fkilerdeki sorunlar\u0131n en b\u00fcy\u00fck sebebi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Hatay\u2019da freni patlayan kamyon 12 araca \u00e7arpt\u0131: 2 \u00e7ocuk 13 ki\u015fi yaraland\u0131Kara \u00e7ar\u015fafl\u0131 erkek sald\u0131rgan kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131: 1 yaral\u0131
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