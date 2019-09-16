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Sivas'ta hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Bir iş yerinden hurda demir çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir iş yerinden hurda demir çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Ahmet Turan Ayaz (65), Gültepe Mahallesi Yeni Oduncular Sitesi'ndeki odun deposuna geldiğinde yaklaşık 200 kilogram hurda demir ile eski terazi kefesinin çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde iş yerinin önüne minibüs ile gelen şüphelinin hurdaları araca yüklemesi ve daha sonra bölgeden ayrılması yer alıyor.

İş yeri sahibi Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de iş yerinde hırsızlık yapıldığı için çeşitli önlemler aldığını söyleyerek "Dükkanda üç kameramız var. Adam buradan tek başına hurdaları minibüse yükleyip götürüyor. Her sene aynı olayı yaşıyorum." dedi.

Hırsızlık olayının ardından iş yerine köpek dahi getirdiğini belirten Ayaz, "Aldığımız önlemler çare olmuyor. Hurdaları götürüyor da maddi değeri yok ama manevi değeri olan terazi kefesini de götürmüş." diye konuştu.

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güvenlik kamerası hırsızlık Sivas

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