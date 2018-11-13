HABER

Sivas'ta hırsızlık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 20:06 | Son Güncelleme

İki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 7 kişiden biri tutulandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki ayrı hırsızlık olayında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şeyhşamil Mahallesi'nde bir inşaattan 4 matkap ve spiral kesme makinesi çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili hırsızlıktan 29 suç kaydı bulunan B.Y. ile yine hırsızlıktan 19 suç kaydı bulunan M.E, gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı. Bulunan çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

- Çaldıkları motosikleti parçalara ayırdılar

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartmanın önünden çalınarak götürüldüğü boş arazide parçalara ayrılmış bulunan motosikletle ilgili de şüpheliler M.A.Ü, Y.T, F.T, Y.T. ve O.K.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.Ü. tutuklanırken, 4 kişi serbest kaldı.

PARTNERTwitter için beklenen özellik sonunda geliyor! Artık...Twitter için beklenen özellik sonunda geliyor! Artık...
Beyoğlu'nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı (3)Beyoğlu'nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı (3)
Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybettiÜnlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık polis Sivas

En Çok Okunan Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.