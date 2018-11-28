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Sivas'ta hırsızlık şüphelileri, halk otobüslerine dadandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

SİVAS'ta son 15 günde 50'ye yakın özel halk otobüsünden hırsızlık olayı yaşandı.

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta son 15 günde 50'ye yakın özel halk otobüsünden hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olaylarından birinde yaşı küçük 2 şüphelinin, otobüsün kapısını emniyet butonunu kullanarak açtıkları ve şoför mahalinde buldukları 50 TL'yi aldıkları tespit edildi. Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde art arda hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. 14 Kasım günü Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Mevkii'ndeki toplanma alanında park halinde bulunan Hüseyin Çiftçi'nin kullandığı 58 H 0219 plakalı halk otobüsünden 50 TL çalındı. Hırsızlık olayının fark eden Çiftçi, otobüs içindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden otobüsün ön kapısında bekleyen 2 çocuktan birinin, ön farın yakınında bulunan emniyet butonuna basarak kapıyı açtığı ve şoför mahallindeki parayı aldığı tespit etti. Otobüs şoförü Çiftçi, görüntüler ile birlikte polise giderek, şikayetçi oldu. Son olay ise dün gece yaşandı. Park halindeki bir halk otobüsüne giren ve motosiklet kaskı taktığı belirlenen bir şüpheli araç içinde bulduğu bir miktar parayı alıp, kaçtı. Peş peşe yaşanan olaylardan sonra polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Halk Otobüsleri Kooperatifi de üyelerine hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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