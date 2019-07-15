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Sivas'ta hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Sivas'ta hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evden hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ece Mahallesi'nde bir evden 2 dizüstü bilgisayar, 900 lira ve kol saati çalındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Sırtlarında çanta görülen 3 kadının geliş güzergahlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KKYS) kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A, R.G. ve S.K'yi Ulaş ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Sivas

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