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Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

SİVAS'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 300 çam fidanı dağıttı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 300 çam fidanı dağıttı.

Adalet Sarayı bahçesindeki programa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, adliye personeli ve hükümlüler katıldı. Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi. Hükümlüler ile birlikte kampanyaya destek olmak için fidan dağıttıklarını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Milli Ağaçlandırma Günü seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm Türkiye'de saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturma projesi kapsamında biz de adliyemizde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından 300 tane fidan dağıttık. Ağaçlar toprakla buluştuğunda her birisi bugün fidan, yarın her birimiz için nefes olacak. Bu ağaçlarımız yarın ülkemizin oksijeni anlamında, ülkemizin zenginliğine büyük katkı sağlayacak. Biz de projeye küçük bir katkımız olsun diye 300 fidanı dağıtıyoruz. 100 fidanı da daha önce oluşturduğumuz Adalet Ormanımızda hükümlülerimiz ile toprakla buluşturacağız" dedi.

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