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  4. Sivas’ta iki çocuğun hayalleri gerçek olacak

Sivas’ta iki çocuğun hayalleri gerçek olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir muhabirin yeni yıl hayallerini sorduğu iki çocuk balona binmek istediklerini söyleyince görüntüleri izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.Sivas’ta uydu üzerinden yayın yapan Sivas Radyo Televizyonu (SRT) muhabiri Emine Biyan, yeni yıl öncesi vatandaşlarla röportaj yaptığı esnada iki küçük çocuğa 2020 yılında gerçekleşmesini istedikleri hayallerini sordu.

Sivas’ta bir muhabirin yeni yıl hayallerini sorduğu iki çocuk balona binmek istediklerini söyleyince görüntüleri izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.
Sivas’ta uydu üzerinden yayın yapan Sivas Radyo Televizyonu (SRT) muhabiri Emine Biyan, yeni yıl öncesi vatandaşlarla röportaj yaptığı esnada iki küçük çocuğa 2020 yılında gerçekleşmesini istedikleri hayallerini sordu. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çocuklar, “Mutluluk isteriz. Hayatımız düzenli olsun yeter bize. Balonlar ile uçmak istiyoruz“ cevabını verdi. Biyan’ın çocuklar ile yaptığı röportaj sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak ilgi odağı oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i etiketledi. Arı yaptığı paylaşımda, “Masumiyetlerine gurban olduklarım. Hayalleri balonla uçmakmış, Kıymetli @avhilmibilgin başkanım şayet kardeşlerimizi tespit edip de şehrimize gönderirseniz Kapadokya’da balona bindirip hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. Her şey bir hayalle başlar “ifadelerini kullandı.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Başkan Arı’ya yanıt olarak, “Doğa harikası Nevşehir’e selam olsun Rasim başkanım. İnşallah bu minik kardeşlerimizin hayallerini el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu sevince ortak olmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.
Küçük çocukların hayallerinin gerçekleştirilmesi için sosyal medyada başlatılan kampanya üzerine yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çocuklara ulaşıldı. Çocukların önümüzdeki günlerde Nevşehir’e götürülerek hayallerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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