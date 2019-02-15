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Sivas'ta iki kişinin öldürüldüğü cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:56 | Son Güncelleme

Bir kamu kurumuna ait sosyal tesiste görevli iki kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili açılan davada, iki sanığın yargılanmasına başlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kamu kurumuna ait sosyal tesiste görevli iki kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan iki sanık, hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Alparslan K. ve tüfeği temin ettiği öne sürülen kayınbiraderi Tanju Ç. ile maktullerin yakınları katıldı.

Söz verilen sanık Alparslan K, cinayeti boşandığı eşi S.Ç. ile iş arkadaşları arasında ilişki olduğunu düşündüğü için işlediğini söyledi.

Olay günü iş yerinde Mustafa Tutuş ile tartıştıklarını anlatan Alparslan K, daha sonra alt kata inerek dolaba sakladığı tüfeği aldığını dile getirdi.

Tutuş'un bu sırada tüfeğin namlusunu tuttuğunu, Özal Kızak'ın ise mutfağa doğru koştuğunu aktaran Alparslan K, "O sıra Mustafa ile boğuşuyordum, silah ateş aldı. Sonrasını hatırlamıyorum. Vurma niyetiyle değil, korkutma amacıyla silahı almıştım. Mustafa'ya sıktıktan sonra Özay'a sıkmışım, onu hatırlamıyorum, çok pişmanım." dedi.

Sanık Tanju Ç. ise eski eniştesinin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, ablasının eniştesini aldatmadığını ifade etti. Cinayeti azmettirmediğini savunan Tanju Ç, beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Alparslan K'nin boşandığı eşi S.Ç. de eski kocasını aldatmadığını belirtti. Öldürülen Kızak'ı hiç görmediğini anlatan S.Ç, Tutuş ile de iki kez misafir oturmasında karşılaştığını kaydetti.

S.Ç, eski eşinin 2015 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından yaklaşık 6 ay yatağa bağlı kaldığını, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu savundu.

Öldürülen Tutuş ve Kızak'ın yakınları da sanığın iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Alparslan K'nin tutukluluk halinin devamına, Tanju Ç'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde, 22 Kasım 2018'de çıkan kavgada, mesai arkadaşları aşçı Özal Kızak (34) ile Mustafa Tutuş'u (39) tüfekle öldürdüğü öne sürülen Alparslan K, Kurtderesi mevkisindeki eski köpek barınağında saklandığı arazide yakalanmıştı.

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cinayet mahkeme Sivas

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