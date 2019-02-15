Sivas'ta iki kişinin öldürüldüğü cinayet davası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kamu kurumuna ait sosyal tesiste görevli iki kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan iki sanık, hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Alparslan K. ve tüfeği temin ettiği öne sürülen kayınbiraderi Tanju Ç. ile maktullerin yakınları katıldı.

Söz verilen sanık Alparslan K, cinayeti boşandığı eşi S.Ç. ile iş arkadaşları arasında ilişki olduğunu düşündüğü için işlediğini söyledi.

Olay günü iş yerinde Mustafa Tutuş ile tartıştıklarını anlatan Alparslan K, daha sonra alt kata inerek dolaba sakladığı tüfeği aldığını dile getirdi.

Tutuş'un bu sırada tüfeğin namlusunu tuttuğunu, Özal Kızak'ın ise mutfağa doğru koştuğunu aktaran Alparslan K, "O sıra Mustafa ile boğuşuyordum, silah ateş aldı. Sonrasını hatırlamıyorum. Vurma niyetiyle değil, korkutma amacıyla silahı almıştım. Mustafa'ya sıktıktan sonra Özay'a sıkmışım, onu hatırlamıyorum, çok pişmanım." dedi.

Sanık Tanju Ç. ise eski eniştesinin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, ablasının eniştesini aldatmadığını ifade etti. Cinayeti azmettirmediğini savunan Tanju Ç, beraatini talep etti.