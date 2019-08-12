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Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilin çarparak devirdiği direğin yola düşmemesi olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 SF 430 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde bulunan H.C.Y yönetimindeki 58 ABK 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 ABK 097 plakalı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direğin yol üzerine düşmemesi ise olası bir kazayı engelledi. Ucuz atlatılan kazada H.Y isimli sürücü yaralandı. Yaralı Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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