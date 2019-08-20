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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 02:53 | Son Güncelleme

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Uğur YİĞİT / SİVAS,(DHA) - SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Bilal Hargün (32) yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıSivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıSivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıSivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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