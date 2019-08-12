Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS (DHA)- SİVAS'ta aynı yönde giden 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Hasan Yeter yönetimindeki 58 ABK 097 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında aynı istikamette seyir halinde olan Sefa Tombul yönetimindeki 58 SF 430 plakalı otomobile çarptı. Hasan Yeter'in kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle savrularak, refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçip, durdu. Kazada sürücü Hasan Yeter ve beraberinde bulunan Eren Özdal yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Sefa Tombul ise yara almadı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

