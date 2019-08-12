HABER

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

SİVAS'ta aynı yönde giden 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

SİVAS (DHA)- SİVAS'ta aynı yönde giden 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Hasan Yeter yönetimindeki 58 ABK 097 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında aynı istikamette seyir halinde olan Sefa Tombul yönetimindeki 58 SF 430 plakalı otomobile çarptı. Hasan Yeter'in kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle savrularak, refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçip, durdu. Kazada sürücü Hasan Yeter ve beraberinde bulunan Eren Özdal yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Sefa Tombul ise yara almadı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
'Yunus Emre boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu/ FOTOĞRAF İPTALİ'Yunus Emre boğulma tehlikesi geçirdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu/ FOTOĞRAF İPTALİ
Gebze’de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendiGebze’de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.