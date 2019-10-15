Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu'nun Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. Sümmani Akbulut yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil, kavşakta Nurettin Köksal (59) idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile beraberlerinde bulunan Abdulvahap Akbulut ve Fatma Demirci Köksal (56) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı.

