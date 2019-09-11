HABER

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:24 | Son Güncelleme

Kaza anı bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Betül Sana Yalçınkaya (26) yönetimindeki 53 DU 569 plakalı otomobil ile İbrahim Bozkurt'un kullandığı 58 FT 701 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yalçınkaya'nın kullandığı otomobil devrildi, diğer araç araziye sürüklendi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdullah Tokuş, Metin Doğruyol ve Oktay Kara yaralandı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı yakındaki bir lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, araçların çarpışması ve bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtulması yer aldı.

KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyorKKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalogSandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog
Arnavutköy'de şiddetli rüzgarın TIR'ı devirdiği iddiası: 2 yaralıArnavutköy'de şiddetli rüzgarın TIR'ı devirdiği iddiası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.