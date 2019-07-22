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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri'ye giden Hidayet Er yönetimindeki 34 ADR 865 plakalı otomobile, iddiaya göre ilçe girişindeki trafik ışıklarında durduğu sırada aynı istikamete giden İbrahim Arslan yönetimindeki 58 AD 742 plakalı otomobil arkadan çaptı. Kaza sonrası her iki araçta bulunan Gülsüm Arslan, Özgür Arslan, Yusuf Arslan, Muhammet Ali Arslan, Mehmet İsa Yıldırım ve Gülsüm Yıldırım hafif yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüler Er ile Arslan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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