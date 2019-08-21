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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 22:21 | Son Güncelleme

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, kent merkezinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halifelik Caddesi'nde meydana geldi. Adem Özgen yönetimindeki 58 ABA 429 plakalı otomobil, Gülsüm Korkmaz (26) yönetimindeki 16 AE 928 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Korkmaz ile her iki otomobildeki Fadime Korkmaz (49), Dilara Soyudoğru (19), Özlem Aydın, Çınar Aydın ve Özkan Aydın yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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