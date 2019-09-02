Sivas'ta, İlber Ortaylı'ya ilgi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap fuarı açıldı. Fuarın açılışına katılan tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yoğun ilgi gördü.

Sivas Valiliği ile diğer kamu kuruluşları tarafından organize edilen '8'inci Sivas Kitap Günleri', 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açıldı. "Sivas ellerinde kitap okunur" sloganıyla düzenlenen açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile il yöneticileri katıldı. Vali Ayhan, Sivas'a iyi olan her şeyin yakıştığını belirterek, "Bu yıl Kitap Fuarı'nın 8'incisini yapıyoruz. Üzerine koyarak bir noktaya kadar getirdik. Sivas kitap günleri, Sivas'a çok yakışıyor. 1 hafta boyunca her tarafta kitap kokusunun olması Sivas'a yakışıyor. Bu yıl 100'üncü yıl olması nedeniyle daha da bir anlam kattı. Bugün Sivas ellerinde kitap okunur, Sivas için kitap okuma vaktidir" dedi. Konuşmanın ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.