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Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.Altınyayla ilçesi halkı, yağmur yağmayınca belediyenin öncülüğünde yağmur duasına çıktı.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.
Altınyayla ilçesi halkı, yağmur yağmayınca belediyenin öncülüğünde yağmur duasına çıktı. Kantar mevkisinde yapılan yağmur duasına İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Deliilyas Belde Belediye Başkanı Mahmut Tekvarlı ve çocuğundan yaşlısına tüm ilçe halkı katıldı. Yağmur duasını İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz okudu. Duanın ardından ilçede Kur’an eğitimi alan çocuklar tarafından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. İlçe halkından bir gün içerisinde toplanan yaklaşık 50 bin TL ile alınan 3 boğa da kurban edilerek, ilçe halkına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
İlçe sakinleri, kar suları erimesine rağmen tarım faaliyetlerinin aksamaması için yağmur yağması gerektiğini, uzun süredir yağmur yağmadığı için duaya çıktıklarını belirttiler.

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı
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