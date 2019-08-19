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Sivas'ta ilk kez karpuz yetiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 20:40 | Son Güncelleme

İşhan köyü Şehristan mezrasında Adil Dalkürek'e ait 50 dönüm tarlada yetiştirilen karpuzun hasadına Vali Salih Ayhan da katıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir üretici tarafından ilk kez yetiştirilen karpuzun hasadı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulanan İşhan köyü Şehristan mezrasında Adil Dalkürek'e ait 50 dönüm tarlada gerçekleştirilen karpuz hasadına katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, üreticiyi tebrik etti.

Sivas'ta farklı ürünlerin yetiştirilebileceğini belirten Ayhan, Dalkürek'e bol kazanç dileğinde bulundu.

Üretici Adil Dalkürek ise Sivas'ta ilk kez karpuz yetiştirdiklerini ifade ederek, yaklaşık 150 ton ürün aldıklarını vurguladı.

Vali Salih Ayhan'a, törenin ardından hasadı yapılan karpuzdan ikram edildi.

- "Nohut üretiminde bölgenin potansiyeli yüksek"

Öte yandan, Vali Salih Ayhan, Yeniboğazkesen köyünde de biçerdöverin direksiyonuna geçip tarlada nohut hasadı yaptı.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, bölgenin dokusuna uygun ürünlerle çiftçileri tanıştırmak istediklerini belirterek, üretim çeşitliliğini artırmanın tarımda öncelikler arasında olduğunu vurguladı.

Nohut üretiminde bölgenin önemli bir potansiyelinin olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Ayhan, "İl genelinde 60 bin dekar üzerinde nohut ekimi gerçekleştirilmektedir. Ama özellikle 10-12 bin dekar alanda sözleşmeli üreticilik yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında sertifikalı tohumculuğun geliştirilmesi ve sözleşmeli üreticilik programının güçlendirilmesiyle tarımsal üretimin artacağını kaydeden Ayhan, şunları kaydetti:

“Ürünün alım garantisine sahip olması, pazarın hazır olması üreticilerimizi cesaretlendirmektedir. İl genelinde 11 ilçede tarım kredi kooperatifleri sözleşmeli üreticilikle nohut alımı gerçekleştiriyor. Bölgemizde yeni yapılanmamızla birlikte çiftçimiz yalnızca arpa ve buğday değil, bölgenin dokusuna uygun üretim metotlarıyla farklı ürünleri de yetiştirilebilir hale gelecek. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Daha sonra, Üçtepe köyünü de ziyaret eden Ayhan, 2013'deki Gazi Koşusu'nda birinci olan atın yetiştirildiği çiftliği gezerek bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
karpuz hasadı Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

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