Sivas'ta inşaatta iskele çöktü: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesi'ndeki bir kolej inşaatının 3. katında, beton atıldığı sırada iskele çöktü.
İskelede bulunan 4 işçi düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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