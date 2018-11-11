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Sivas'ta inşaatta iskele çöktü: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

Sivas'ta inşaatta iskele çöktü: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesi'ndeki bir kolej inşaatının 3. katında, beton atıldığı sırada iskele çöktü.

İskelede bulunan 4 işçi düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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iskele çökmesi Sivas

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