Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi'nde bir inşaata çalışan Siyami Orkan (49), dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metreden beton zemine düştü.
Çevredekilerin yardımıyla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Orkan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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