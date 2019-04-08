Sivas'ta iş yerine silahla ateş eden 2 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavga ve bir iş yerine av tüfeğiyle ateş edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, akraba olan F.Y. (16) ile E.Y. (16), Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde, bir kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada çevredeki bir lokantada çalışan A.K, darbedilmeye çalışılan kişiyi iş yerine alarak F.Y. ve E.Y'yi uzaklaştırdı.

Bir süre sonra aynı yere gelen şüphelilerden F.Y, av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş açarken, saçma isabet eden bitişikteki iş yerinin camları kırıldı.

Kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Kavga ve şüphelilerden birinin av tüfeğiyle iş yerine ateş etme anı lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

