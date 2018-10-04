Sivas'ta kaçak tütün operasyonu

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak 11 bin 240 doldurulmuş makaron, 190 kilo kıyılmış tütün, 12 kilo nargile tütünü ile 59 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan 'Duman-6' operasyonu, Sivas'ta da gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16 ekip, 38 personel ile il merkezinde bulunan 16 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde hepsi kaçak 11 bin 240 doldurulmuş makaron, 190 kilo kıyılmış tütün, 12 kilo nargile tütünü ile 59 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ekipler tarafından iş yerleri hakkında adli, 10 iş yeri sahibine ise 4733 sayılı Kanun gereğince idari işlem yapıldı.
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