Sivas'ta kaçak 'volkan' üretiminde patlama: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yiğitler Mahallesi 7'nci Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Düğün salonlarında yapılan volkan gösterilerinde kullanılan malzemelerin kaçak üretildiği evde patlama meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sonrası eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada kol, kaş ve saçlarında yanık oluşan H.E. (38), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evde inceleme yapan polis, çok sayıda kullanıma hazır ve hazır hale getirilmeyi bekleyen, patlayıcı madde olduğu değerlendirilen kimyasal malzeme ele geçirdi. Patlama sırasında evde bulunan R.K. (48) de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kimyasal malzemelerin düğün salonlarına karpit ve volkan diye isimlendirilen, renkli sis ve kıvılcım yayan malzemelerin hazırlanmasında kullanıldığı, patlamanın bunlar nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. (DHA)

