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Sivas'ta kadın cemiyetinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Kurtuluş Savışı döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.

Hüsnü Ümit AVCI- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Kurtuluş Savışı döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında kongre döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anıt önüne bando çalarak gelen dernek üyesi kadınlar ilgi gördü. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan dernek üyeleri daha sonra basın açıklaması yaptı.
Dernek adına basın bildirisini okuyan Şube Başkanı Nurten Yanalak, "Kurtuluş Savaşında cephedeki askerlerin asker kıyafetleri Sivaslı kadınlar tarafından dikildi. Askerlerin çorapları Sivaslı kadınlar tarafından örüldü. Bundan 100 yıl önce ABD'ye 'Ey Amerika' diyen Melek Reşit Hanım'dı. Sivas böyle bir şehirdir. Bu özelliğini hiç kaybetmedi ve kaybetmeyecektir. Burası bir cumhuriyet şehridir. Biz Sivaslılar olarak bu kimliğimizle her zaman gurur duyarız" dedi.
CEMİYETİN TARİHİ ÖNEMİ
Türk kadınlarının Millî Mücadele'ye desteğinin simgelerinden olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 1919'da Sivas'ta kuruldu. Dönemin Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından kurulan cemiyet kısa sürede Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde Merkez’e bağlı birçok şube açtı. Düşman işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izleyerek itilâf Devletleri ve İstanbul Hükûmeti’ne karşı zaman zaman protestonameler yayımlayan, Millî Orduya para ve mal yardımı kampanyaları açan, Millî Mücadele için Anadolu’ya geçenlere kutlama mesajları gönderen bu cemiyet, Kurtuluş Savaşı boyunca Türk kadınlığının iftihar edeceği büyük hizmetler gördü. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, hizmetleri esnasında Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükümeti ile ilişkilerini sürdürmüş ve Mustafa Kemal Atatürk’ün takdirini kazanmıştır.

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