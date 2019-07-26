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Sivas'ta kadın işçiler nikah fidanı üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

SİVAS, Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde İŞKUR tarafından istihdam edilen kadın işçiler, nikah fidanı üretiyor.

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS, Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde İŞKUR tarafından istihdam edilen kadın işçiler, nikah fidanı üretiyor. Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde bu yıl hayata geçirilen 'Nikah Şekeri Yerine Nikah Fidanı Projesi' kapsamında İŞKUR tarafından istihdam edilen kadın işçiler, nikah fidanları üretiliyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında üretilen fidanlar, kadın işçiler tarafından hazırlanarak paketleniyor. Yeni evlenecek çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği fidanların tanesi 3 TL'den satılıyor. Sarıçam ve karaçamdan oluşan fidanlara çevre illerden de yoğun ilgi gösteriliyor. Nikahlarda dağıtılan fidanların 10 gün içerisinde toprakla buluşturulması gerekiyor. Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay, Orman Fidanlık İl Müdürlüğü'nde bu yıl 'nikah fidanı' adı altında üretime başladıklarını belirterek, "Gelen siparişlere göre yapıyoruz. Siparişler geldiği zaman malzemelerimizle elimizde mevcut sarıçam ve karaçam fidanlarımızı ambalajlar içerisine koyuyoruz. Yeni evlenecek, nikahlanacak çiftlerimize şeker yerine nikah fidanı vermelerini tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında gelen taleplerde 'On gün içerisinde toprakla buluşturun' diyoruz. Gelen taleplere göre üretimimizi artırarak, devam edeceğiz" dedi. ‘NİKAH ŞEKERİ YERİNE FİDANI TAVSİYE EDİYORUZ’ Çevre illerden de sipariş aldıklarını ifade eden Tülay, "Temmuz ve ağustos aylarında fidan dikimi olmadığı için bu mevsimden ziyade ilkbahar ve sonbaharda nikah yapacak çiftlerimize nikah şekeri yerine bu nikah fidanlarına tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Fidan üretiminde çalışan kadın işçiler de nikah fidanı üretiminde çalıştıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, evleneceklere nikah fidanı almalarını tavsiye diyor.

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