HABER

Sivas'ta 'kadına şiddet' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ta AK Parti Kadın Kolları ve Kadın Platformu üyeleri '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sivas'ta 'kadına şiddet' tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI- Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta AK Parti Kadın Kolları ve Kadın Platformu üyeleri '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Sivas Kadın Platformu üyeleri, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Atatürk anıtı önünde toplandı. Platform üyeleri ellerinde 'Gücünü sevmek için kullan' ve 'Eşit değilsen şiddet mağdurusun' yazılı dövizlerle "Kadına şiddete hayır" sloganı atarak tepki gösterdi. Etkinlikte saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan platform üyesi Sivas Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Nurten Yanalak, "Biz kadınlar insanız. Bizi döven, bizi öldüren erkekleri dokuz ay biz karnımızda taşırız. Biz bakımını sağlar, büyütürüz. Kadınlar olarak şiddeti sadece fiziksel olarak yaşamıyoruz. Cinsel şiddette çocuk yaşlara 3- 5 yaşına kadar indi. Bu ahlaki çöküntünün sonu ne zaman gelecek? Sivas kadın dernekleri olarak Türk kadınına dünyanın en gelişmiş ülkelerinden çok daha önce haklarımızı veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün sembolleri olan Dominik Cumhuriyeti'nin diktatör yöneticisine karşı geldikleri için öldürülen 3 kardeş olan Mirabal kardeşleri ve dünyada ve ülkemizde şiddete maruz kalarak katledilen tüm kadınları saygı ile anıyoruz. Şiddet uygulayan zihniyeti kınıyor, şidete hayır diyoruz" dedi.
'AK PARTİLİ EKİNCİ: ŞİDDETİN HER TÜRÜNE KARŞIYIZ
AK Parti Kadın Kolları da yürüyüş ve basın açıklaması yaparak kadına şiddete 'hayır' dedi.
Kent meydanında düzenlenen etkinliğe AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ile çok sayıda partili katıldı. Açıklamada bulunan Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti iktidarları döneminde sadece kadına değil, tüm bireylere önem verildiğini söyledi. Ekinci "Burada sadece kadına yönelik şiddet demek çok doğru değil. Biz şiddetin her türüne karşıyız. Çocuğa şiddete de karşıyız, doğaya şiddete de karşıyız, hayvanlara şiddete de karşıyız. AK Parti olarak tüm şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta 'kadına şiddet' tepkisiSivas'ta 'kadına şiddet' tepkisiSivas'ta 'kadına şiddet' tepkisiSivas'ta 'kadına şiddet' tepkisi

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın babası Tunceli'de toprağa verildiMaltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın babası Tunceli'de toprağa verildi
Gemlik'e klimalı otobüs duraklarıGemlik'e klimalı otobüs durakları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.