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Sivas'ta 'kadına şiddet' tuvallere yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı. Kadına ve erkeğe yönelik şiddetin tuvallere yansıtıldığı 25 resmin yer aldığı serginin geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.
Sivas Gençlik Merkezi tarafından 'Sanat Sivas Projesi' kapsamında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı. Şems-i Sivasi İl Halk Kütühanesi'ndeki serginin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şiddetin her türlüsüne karşı açılan kadına ve erkeğe yönelik şiddetin anlatıldığı sergide akademisyenler ile üniversite öğrencilerin yaptığı 25 resim yer aldı.
Serginin küratörlerinden üniversite öğrencisi Damla Yüksek, "Biz burada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nü önemli kılmak, anlamlı kılmak adına 25 sanatçı arkadaşımızla çalışmalar yaptık. Umarım sesi olmak istediğimiz tüm kadınlarımızın adına seslerini duyurmuşuzdur. Bizim amacımız, hedefimiz buydu. Kadınlar bizim için çok önemlidir. Annedir, abladır, kardeştir, çocuktur. Onlara çok değer ve kıymet vermeliyiz. Serginin gelirini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağız, çünkü bizim toplumumuzun en değerli en önemli mihenk taşı çocuklarımızdır. Çocuklarımıza eğer el uzatırsak, onların eğitimine destek verirsek topluma kazandırırız" dedi.
Proje üzerinde yıllardır çalışmalar yaptıklarını söyleyen serginin küratörlerinden Caner Kemahlıoğlu ise, "Uzun bir süreç sonrasında bu sergiyi açtık. Çalışmalarda kadına şiddet, psikolojik şiddet, erkeğe şiddet, hayvana şiddet ve birçok şiddeti barındırarak şiddete 'hayır' diyerek bir farkındalık yarattık" diye konuştu.

FOTOĞRALI

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