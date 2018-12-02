HABER

Sivas'ta, kadını otomobile zorla bindirmeye çalışanlar adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, sosyal medya üzerinden taciz ettiği genç kadını otomobile zorla bindirmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.D.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, sosyal medya üzerinden taciz ettiği genç kadını otomobile zorla bindirmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.D. ile arkadaşı Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün, merkeze bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. T.D., mağazada satış elemanı olarak çalışan E.P. isimli genç kadını sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraflar göndererek, taciz etti. Bunun üzerine E.P., Alibaba Şehit Rüstem Demirbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, şikayette bulundu. Polis ekipleri ise T.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, operasyon düzenlemek için genç kadından T.D.'nin buluşma teklifini kabul etmesini istedi. Genç kadın, T.D. ile konuşup, teklifini kabul ederken, polis ekipleri de E.P. ile buluşma noktasında beklemeye başladı. Buluşma noktasına arkadaşı Y.E. ile otomobille gelen T.D., karşısında polisleri görünce panikledi. Bu sırada Y.E., yol kenarında duran E.P.'yi kolundan tutarak, otomobille sürüklemeye başladı ardından da araca bindirmeye çalıştı. Polis ekipleri, genç kadını kurtarırken, T.D. ile Y.E. ise otomobille kaçtı. Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. T.D.'nin 1'i 'cinsel taciz' olmak üzere emniyette 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. T.D. hakkında 15 gün önce de başka birine 'cinsel taciz'den işlem yapıldığı öğrenildi. Y.E.'nin ise emniyette 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. T.D. ve Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. T.D. ile Y.E., gazetecilerin kendilerini görüntülememesi için yüzlerini montlarıyla kapatmaya çalıştı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Büfeci cinayetinde 2 şüpheli adliyedeBüfeci cinayetinde 2 şüpheli adliyede
Mevlitte soluk borusuna lokum kaçan kadın öldüMevlitte soluk borusuna lokum kaçan kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel içerikli fotoğraflarla taciz etti! Buluşmaya gittiğinde ise…

Önce mesajla taciz sonra otomobile bindirip...

Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Vahşet! Genç kadını öldürüp cesedini parçalara ayırdı sonra...

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.