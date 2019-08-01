Sivas'ta, kaliteli gıda üretim ve satışı yapan işletmelere belge

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valiliği ve diğer kamu kurumlarının destekleriyle hazırlanan 'Şehirlerin Sultanı, Güvenli Gıda Diyarı' projesi kapsamında kentteki gıda satış işletmeleri, toplum tüketim işletmeleri ve gıda üretim işletmelerinin standartları yükseltilecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Muammer Bey Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıyla 'Şehirlerin Sultanı, Güvenli Gıda Diyarı' projesi hakkında bilgi verdi.

Vali Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle kentte çok güzel hareketlilikler olduğunu belirterek, "Özellikle esnaflarımızı ilgilendiren, hizmet sektörünü ilgilendiren bir proje hazırladık. Projemiz özellikle Sivas Valiliğimizin koordinesinde, İl Tarım Müdürlüğümüz, Ticaret İl Müdürlüğümüz, üniversitemiz ve belediyemizin de ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Esnaf Odaları Birliği başkanlığımızın da proje içerisinde olması çok çok önemli. Projemizin ana amacı, teknik ve hijyenik açıdan gıda mevzuatında belirlenmiş asgari koşulları taşıyan gıda işletmelerini, güvenilir gıda, sağlıklı yaşam projesi çerçevesinde değerlendirerek ödüllendirmek, halka duyurmak. Böylece sektördeki diğer işyerlerini de daha iyi koşullar oluşturmaya teşvik etmektir" dedi.

'İŞLETME İÇİN PRESTİJ KAYNAĞI'

Verilecek belgenin vatandaş açısından bir güven, işletme sahibi açısından da prestij kaynağı olacağını ifade eden Vali Aynan, "Bir çerçeve hazırladık. Bir gıdanın tarladan vatandaşlara kadar sunumu süreci, mevzuat çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun bir şekilde gerçekleşmelidir.

Bunun takibini yapacağız. Müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışacağız. Güvenli gıdaya önem göstereceğiz. İşletmelerimizin bulunduğu konumu korumalarını sağlayacağız. Aynı zamanda belge alan işletmelerimizi farklı platformlarla da kamuoyuyla paylaşarak, örneklerin çoğalmasını sağlayacağız. Bu belgeyi alan firmamıza bayrak vereceğiz. Ayrıca arma da vereceğiz. Bu belgeler, uluslararası standartlara uygun hizmet verildiğinin göstergesi olacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



