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Sivas'ta kameralarla emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

SİVAS Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen trafikte cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemeri takılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden sabit kameralar aracılığıyla denetimler yapıldığını belirterek, sürücüleri uyardı.

Sivas'ta kameralarla emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen trafikte cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemeri takılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden sabit kameralar aracılığıyla denetimler yapıldığını belirterek, sürücüleri uyardı.
Karayolları Trafik Kanunu'nun 78'inci ve yönetmeliğin 150'nci maddelerinde, trafikteki sürücülerin ve yolcuların yolda hareket halindeyken emniyet kemeri kullanımına ilişkin zorunluluklarında düzenleme yapıldı. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, kaza sonrasında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların önlenmesi, emniyet kemeri kullanımının artırılması ve trafikte yol kullanıcılarının 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun' geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Sivas'ta bulunan KGYS üzerinden sabit kameralar aracılığıyla trafik denetimleri yapılmaya başlandı. Denetimlerde özellikle emniyet kemeri ve hareket halindeyken cep telefonu kullanımı hakkında ihlali görülen sürücülere idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde Temmuz ayı itibariyle 4 bin araç kontrol edildi ve kemer ve cep telefonu ihlali yapan 350 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin arttığını belirterek, "Normalde bu kamera sistemleri kente giriş çıkış yapan yakalama kaydı ya da çalıntı olan araçların tespiti için kullanılıyor. Ama biz bunu artık trafiğe uyarladık. Sürücünün kemer takıp takmadığı, cep telefonu kullanıp kullanmadığı resimli olarak tarafımızdan denetlenmiyor. Trafikte cep telefonu kullananlara 235 TL, emniyet kemeri takmayanlara da 108 TL para cezası uygulanıyor. Biz bu olayın devlet olarak parasal boyutunda değiliz. Emniyet kemeri kullanımını tüm ülkede yaygınlaştırmakta kararlıyız" dedi.

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Sivas'ta kameralarla emniyet kemeri ve cep telefonu denetimiSivas'ta kameralarla emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi

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