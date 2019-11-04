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Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 01:39 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde üniversite kavşağında meydana geldi. B.T. yönetimindeki 58 BD 346 plakalı kamyon ile A.A. yönetimindeki 58 BH 932 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.A. ile otomobildeki Vahdet Bayır, Fatma Anlar ve Senem Aslan yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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