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  4. Sivas’ta kamyonet devrildi : 1ölü, 1 yaralı

Sivas’ta kamyonet devrildi : 1ölü, 1 yaralı

08.01.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Hafik ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Hafik ilçesi cezaevi kavşağında meydana geldi.

Sivas’ın Hafik ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hafik ilçesi cezaevi kavşağında meydana geldi. Sivas istikametinden Hafik istikametine giden K.D. idaresindeki 58 UD 219 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ters döndü. Kazada sürücü yaralanırken araç içerisinde bulunan yolcu İlyas T. olay yerine hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hafik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışamadan sonra İlyas T.’nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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