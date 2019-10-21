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Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Kılavuz Kavşağında meydana geldi. Ömer Çelik yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Akif Sayan'nın kullandığı 58 BG 966 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobildeki Sevim ve Mevlüde Çelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ömer Çelik itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Ömer Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle Sivas-Erzincan yolunun gidiş yönü bir süre trafiğe kapandı.

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